Талибы в Афганистане убили беременную женщину-полицейского на глазах у ее семьи

Боевики движения "Талибан" застрелили женщину-полицейского Бану Негар в столице афганской провинции Гор, городе Чагчаран.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Московский комсомолец", уточняется, что женщина была на восьмом месяце беременности и работала в местной тюрьме. Как рассказали очевидцы, к ней в дом прибыло несколько вооруженных людей. Они обыскали жилище, а затем связали родственников женщины.

Нападавшие избили беременную и застрелили ее на глазах у семьи. На снимках, которые родственники убитой предоставили журналистам, видна кровь и тело с сильно изуродованным лицом.

Представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что движение не причастно к данному инциденту. Он подчеркнул, что власти в курсе произошедшего и проводят расследование.