Талибы заявили об окончании войны в Афганистане

Война в Афганистане закончилась. Об этом заявил представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее представитель "Талибана" объявил, что боевики полностью контролируют Панджшер. Он отметил, что одни повстанцы бежали из мятежной провинции, а другие были убиты в боях. Муджахид также пообещал, что талибы не тронут мирных жителей Панджшера.

Сразу после этого заявления Фронт сопротивления, восставший против "Талибана" написал в Twitter, что террористы распространяют ложные новости о своей победе. В сообщении мятежников говорилось, что они сохранили все стратегические позиции, чтобы продолжать борьбу с талибами.

6 сентября также появились известия, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, поддержавший войну против талибов и пребывавший ранее в Панджшере, бежал в Таджикистан. Сразу три издания подтвердили нахождение политика в постсоветской республике. Его конкретное местонахождение не раскрывается.

Фронт сопротивления восстал против "Талибана" практически сразу после того, как 15 августа боевики без боя вошли в Кабул. Уже 17 августа сын Панджшерского Льва Ахмад Шах Масуда, Ахмад Масуд объявил себя лидером сопротивления и призвал присоединиться к нему. Повстанцев поддержал Салех, а также бывшие афганские военные.