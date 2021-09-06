Талибы на несколько дней задержали самолеты с беженцами по неясным причинам

Представители радикального движения "Талибан" на несколько дней задержали самолеты, на борту которых находились сотни человек, пытавшихся покинуть Афганистан. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, речь идет о как минимум четырех воздушных судах, которые должны были вывезти беженцев из аэропорта города Мазари-Шариф на севере страны. При этом информация о том, кто именно находился на борту самолетов, разнится. Причины, по которым талибы так долго не давали согласия на вылет, также неясны.

По словам представителя авиагавани, пассажирами были афганцы, большая часть которых не имела паспортов и виз, необходимых для того, чтобы покинуть страну. Другой источник Politico из числа афганских чиновников подтвердил, что сложности с вылетом были обусловлены отсутствием у эвакуируемых требующихся документов. Он уточнил, что задержки коснулись четырех авиалайнеров, при этом их пассажиры были размещены в отелях, пока ситуация выяснялась.

В свою очередь член палаты представителей от Техаса республиканец Майкл МакКол заявил, что талибы не давали вылететь шести самолетам, причем на их борту находились не только афганцы, ранее сотрудничавшие с американцами, но и граждане США. По его словам, пассажирам не разрешали покинуть авиалайнеры и фактически "удерживали их в заложниках". Другие детали политик не раскрыл. О том, откуда ему стало известно о произошедшем, он также не сообщил. МакКол предположил, что таким образом талибы хотели надавить на США, потребовав от Вашингтона признать их легитимность в качестве руководителей Афганистана или заставив выплатить им определенные суммы денег.

В то же время жители Мазари-Шарифа рассказали, что как минимум десять семей, которые должны были улететь на данных самолетах, ожидали решения по вылету в местной гостинице. Несколько пассажиров также были замечены в ресторанах. Очевидцы отметили, что ни у кого из эвакуируемых действительно не было виз или паспортов, и указали, что все они работали в компаниях, связанных с Вооруженными силами США или Германии.

Как отмечает Politico, неизвестно, кто именно зафрахтовал указанные самолеты и почему они должны были вылететь именно из аэропорта Мазари-Шарифа. Уточняется, что авиагавань только недавно начала осуществлять международные рейсы, причем пока только по одному направлению - в Турцию.