Задержаны четыре сторонника "ИГ", готовившие теракты в Ингушетии

Сотрудники ФСБ России вместе со Следственным комитетом, Министерством внутренних дел и Росгвардией пресекли деятельность участников международной террористической организации "ИГ".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, они были причастны к планированию и совершению террористических преступлений в Ингушетии.

Были задержаны четверо граждан РФ.

Выяснилось, что все они через интернет установили контакты с членами "ИГ" для координации деятельности по подготовке и совершению террористических преступлений и нападений на сотрудников правоохранительных органов.

По версии следствия, двое задержанных из города Сунжа, являясь приверженцами радикального религиозного течения, вступили в состав "ИГ" и вели подготовку к нападению на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих с самодельными взрывными устройствами и холодным оружием. Также они занимались пропагандой террористической идеологии среди граждан РФ.

Двое других задержанных разделяли их радикальные убеждения и дали согласие на оказание помощи. Они искали места для размещения лагеря участников террористической организации, хранения оружия и участвовали в планировании преступлений.

По месту проживания задержанных изъяли огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, компоненты и инструменты для их изготовления. В используемых средствах связи следователи нашли переписку с членами "ИГ", которая подтверждала их преступные намерения.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела.