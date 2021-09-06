Американский апокалипсис: почему США не справились с ураганом "Ида"

Ураган "Ида" прошел через всю восточную часть Америки - от южных штатов и до канадской границы. Сильнее всего ударил по Луизиане. Черепицу с крыш сдувало как бумагу, деревья вырывало с корнем. А это здание выглядит так, будто кто-то наслал на него проклятие.

Разрушены сотни домов. Связь легла. Без электричества остались 2 миллиона человек. Столбы висят на проводах.

Есть погибшие. Среди них несколько стариков, которых от урагана спрятали на складе.

"Я до сих пор не знаю, в каком состоянии моя тетя! Они не позвонили родным. Почему?! Как вы вообще можете прятать людей не пойми куда и не говорить об этом родственникам?" - возмущается племянница пациентки дома престарелых Сабрина Кокс, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В руинах легендарный магазин Карнофски - мекка всех любителей джаза и одна из главных достопримечательностей Нового Орлеана. Здесь начал свою карьеру Луи Армстронг. А это уже Нью-Джерси. Здесь тоже прошел ураган. Части домов и мебель разметало на десятки метров вокруг.

Сейчас только начинают разгребать завалы. Прямо на улицы вываливают вырванные ветром балки, разрушенную мебель, вот кусок лестницы, части комодов, диванов, детские кресла, бытовая техника.

Люди охвачены горем. И тут же проявляются особенности менталитета: кому-то горе, кому-то бизнес. Все время сюда подъезжают машины, из которых выходят молодые ребята и устанавливают вот такие мини-билборды с адресами и телефонами компаний, которые занимаются кровлей и облицовкой стен.

Разумеется, все восстановительные работы - за свой счет. Может, что-то выделят из бюджета штата, но помощи от федерального правительства американцы не ждут. Рассчитывают только на себя и свою страховку.

"Мы работаем с нашей страховой компанией, они постоянно тут вместе с нами, делают хорошую работу. Можете передать у себя в России, что это отличная страховая! А вот это дерево, которое сейчас оттащили вон туда, оно тут придавило собой буквально все машины", - говорит пострадавший Тим Стюбер.

Пока справляются своими силами. Зовут на помощь соседей.

Особенности архитектуры одноэтажной Америки - большинство домов в частном секторе сделаны натурально из опилок. Вот здесь можно отчетливо видеть толщину стен. Причем стоят такие дома недешево - в районе 600 тысяч долларов. Но стоят, как правило, до первого урагана.

И такое - не только в секторе Private Property. Ураган "Ида" показал, что дороги, здания, система канализации крайне ненадежны.

Работа дренажных систем и канализации хорошо проиллюстрирована в соседней с Нью-Джерси Пенсильвании. Кажется, то, что там внизу, это река. На самом деле нет. Еще недавно это было оживленное городское шоссе, вот те зеленые таблички - это дорожные указатели, посередине четко видно отбойник. Между прочим, одна из главных транспортных артерий Филадельфии. Городские службы уже несколько дней не могут откачать отсюда воду. И это неслыханно: американцам приходится отказываться от автомобилей.

Эти жуткие кадры - уже из Нью-Йорка. Асфальт взрывался под напором воды, канализация не выдерживает. Бурлящие потоки сносили людей, машины, целые заправки, в метро били фонтаны, пассажиров едва не сносило на пути. Целые районы превращались в бескрайние озера.

Вода затопила первые этажи зданий: мебель, стиральные машины, холодильники - все, что находилось там, восстановлению не подлежит. И здесь те же особенности архитектуры. Только в картонных домах вот так: под тяжестью воды может проломиться стена, а второй этаж - рухнуть на первый.

Но в Нью-Йорке к этому добавляется гигантская стоимость аренды. Поэтому многие живут в полуподвальных помещениях. Как здесь говорят, в бейсментах. Число погибших приближается к 50. Большинство из них в момент затопления находились ниже уровня земли. И мэру Биллу де Блазио нужно было дождаться трагедии, чтобы понять, что так жить опасно.

"Что ж, теперь нам ясно, что для людей, живущих в бейсментах, нам нужен иной метод эвакуации. Если снова начнется такой дождь, у нас должен быть надежный способ вывести их всех из домов", - заявил он.

А из методов оповещения реально работал только один - это система предупреждений о ЧС, встроенная в смартфоны. На экраны периодически приходили сообщения, которые сводились к тезису "сидите дома". Новоиспеченному губернатору штата Нью-Йорк задали прямой вопрос: почему оповестили не всех? Ответ: виновата мать-природа.

"Я думаю, что метеорологи были удивлены, люди, которые эксперты в этом, в общем... мать-природа делает что хочет. Если я что-то и поняла за 27 лет на выборной должности и имея дела с разными штормами, так это то, что мать-природа делает то, что хочет", - говорит Кэти Хокул.

И этот кадр, каким бы комичным на первый взгляд он ни казался, как метафора всего произошедшего в США. Человек с американским флагом, идущий в одиночку наперекор ураганному ветру. США пережили настоящий апокалипсис. Но страшнее всего то, что люди, живущие в картонных домах, в подвалах, передвигающиеся на полуаварийных поездах метро, выезжающие на шоссе, которые заливает за минуту во время удара стихии, были предоставлены сами себе. И теперь они остаются наедине с последствиями.