https://news.day.az/world/1376785.html В России мужчина разнес топором ветклинику, в которой скончалась его собака - ВИДЕО
В России мужчина разнес топором ветклинику, в которой скончалась его собака - ВИДЕО
В Красноярске мужчина разнёс топором ветклинику, в которой скончалась его собака.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Он оставил питомца в больнице для прохождения процедур.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре