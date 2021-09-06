В России мужчина разнес топором ветклинику, в которой скончалась его собака

В Красноярске мужчина разнёс топором ветклинику, в которой скончалась его собака.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Он оставил питомца в больнице для прохождения процедур.