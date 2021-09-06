https://news.day.az/world/1376787.html В Индии группа туристов едва не попала под гигантский оползень - ВИДЕО
В Индии группа туристов едва не попала под гигантский оползень - ВИДЕО
В Индии группа туристов, фотографировавшихся на фоне красивых гор, едва не попала под гигантский оползень.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Предлагаем вашему вниманию это видео.
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