В Индии группа туристов едва не попала под гигантский оползень

В Индии группа туристов, фотографировавшихся на фоне красивых гор, едва не попала под гигантский оползень.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Предлагаем вашему вниманию это видео.