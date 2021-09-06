Посол ФРГ еще в начале августа предупреждала Берлин о падении власти в Кабуле

Правительство Германии располагало информацией о предстоящей смене власти в Афганистане еще в начале августа. Об этом в понедельник сообщило издание Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, посол Германии в США Эмили Хабер предупредила власти ФРГ о возможном сценарии развития событий в Афганистане в телеграмме от 6 августа. При этом уточняется, что документ был направлен с большей степенью секретности, чем обычно. Вместе с тем утверждается, что ранее Хабер имела контакты с представителями властей и спецслужб США, предупредивших о возможном падении Кабула "во время последней фазы вывода войск НАТО из Афганистана".

Таким образом, как отмечает Spiegel, США уже были готовы к подобному развитию событий. В этом контексте Вашингтон рассчитывал на то, что власти Германии также подготовили соответствующие планы на случай чрезвычайной ситуации. В свою очередь, как пишет издание, источники в германском внешнеполитическом ведомстве заявили, что на тот момент МИД имел планы по эвакуации сотрудников посольства ФРГ в Кабуле при чрезвычайной ситуации, которые впоследствии были скорректированы. Однако министерство обороны получило телеграмму Хабер только через три дня после ее отправки, в результате чего военная эвакуация была отложена.