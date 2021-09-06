Внучка Джо Байдена объявила о помолвке

Внучка Джо Байдена Наоми Байден объявила о помолвке, выложив в Instagram фотографию со своим бойфрендом Питером Нилом и показав кольцо с бриллиантом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Навсегда", - написала 27-летняя внучка президента США, добавив эмодзи в виде сердечка.

Питер Нил опубликовал в соцсети аналогичное фото.

Судя по геотегу, снимок с помолвочным кольцом сделан в Джексон-Хоул, долине между горными хребтами Гро-Вентр и Тетон в американском штате Вайоминг.

Наоми Байден, старшая внучка президента США и дочь его сына Хантер Байдена, встречается с женихом, как предполагает Page Six, около трех лет.