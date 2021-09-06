В США число жертв после урагана Ида выросло до 68 человек

В США число жертв урагана Ида увеличилось и составило уже 68 человек. Люди погибли в штатах Луизиана, Нью-Джерси и Нью-Йорк, сообщает CBS, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Ранее сообщалось о 45 погибших на северо-востоке страны и 14 погибших на юго-востоке.

Напомним, что ураган Ида обрушился на штат Луизиана 28 августа. По пути на северо-восток он постепенно ослаб, однако все равно принес немало бед. Регионы были подтоплены из-за продолжительных ливней.

Известно, что в Нью-Джерси от последствий урагана погибли по меньшей мере 27 человек, в штате Нью-Йорк - не менее 17 человек.