Традиционной автопромышленности предсказали скорый конец

Генеральный директор концерна Volkswagen Герберт Дисс ожидает, что к 2035 году двигателям внутреннего сгорания в европейском автопроизводстве придет конец. Рассуждая о будущем автомобильной промышленности, Дисс называет не электромобили, а беспилотники "темной лошадкой", которая скоро изменит отрасль, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Автономное вождение действительно изменит нашу индустрию, как никогда ранее", - отметил глава Volkswagen перед официальным открытием Международного автосалона IAA в Мюнхене. Дисс рассказал об усилении экологического давления на автопромышленность, напомнив о планах ЕС запретить с 2035 года продажу новых машин с бензиновыми и дизельными двигателями.

"К 2030 году 85 процентов нашего бизнеса - это автомобили, личные и арендованные. И около 15 процентов должно приходиться на шаттлы, транспортные услуги", - подытожил Герберт Дисс. Ранее было объявлено, что консорциум во главе с Volkswagen к 2022 году завершит сделку по покупке французской компании по прокату автомобилей Europcar за 2,5 миллиарда евро.

Ряд мировых автопромышленников уже начали переход на электрокары. По прогнозам компании Foxconn, уже к 2025 году каждый пятый продаваемый в мире автомобиль будет электрическим.

В то же время некоторые представители отрасли в отличие от Volkswagen не спешат отказываться от традиционных автомобилей. Ряд компаний выступил с резкой критикой планов ЕС запретить продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Противники экологической инициативы заявили, что будут лоббировать ее отмену на уровне национальных правительств.