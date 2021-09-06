«Талибан» пообещал дать образование всем сиротам Афганистана

Лидеры радикального афганского движения "Талибан" готовы защищать и давать образование всем сиротам в стране, в том числе детям бойцов противостоящих им сил. Об этом заявил в понедельник назначенный талибами губернатор провинции Кунар Хаджи Усман Тураби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем уделять одинаковое внимание образованию и воспитанию детей всех погибших, в том числе и детей тех афганцев, которые были убиты в боях против нас. Никакой разницы не будет", - приводит слова Тураби ресурс Afghan Urdu.

Ранее Afghan Urdu сообщал, что талибы пообещали амнистию всем, кто воевал против них, если те "сложат оружие и вернутся домой".