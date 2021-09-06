https://news.day.az/world/1376932.html Талибы помешали немецким журналистам проехать в Панджшер - ВИДЕО
Талибы помешали немецким журналистам проехать в Панджшер - ВИДЕО
Журналисты немецкого Bild попытались проехать в Панджшерскую долину, но были остановлены на блокпосту талибов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеграм-канал Военный обозреватель.
На опубликованных кадрах видно, как вооруженные талибы пытаются что-то объяснить немцам. На видео также присутствует танк.
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