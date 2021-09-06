Талибы помешали немецким журналистам проехать в Панджшер

Журналисты немецкого Bild попытались проехать в Панджшерскую долину, но были остановлены на блокпосту талибов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеграм-канал Военный обозреватель.

На опубликованных кадрах видно, как вооруженные талибы пытаются что-то объяснить немцам. На видео также присутствует танк.