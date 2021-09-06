Более 400 боевиков в Сирии сложили оружие

Группа из 430 боевиков сложила оружие в провинции Дераа на юге Сирии и согласилась на условия правительства по примирению.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил источник в сирийских силовых структурах.

"Четыреста тридцать боевиков и 24 военнослужащих, нарушивших распорядок службы в Дераа-Баляд (центральный район города Дераа), согласились урегулировать свой статус и сдали 105 единиц оружия в центре примирения в квартале Арабаин в Дераа-Баляд", - сказал собеседник агентства.

Боевики начали прибывать в центр примирения с 10.00 - именно до этого времени сирийские власти предлагали вооруженным бандформированиям принять условия примирения. В противном случае сирийская армия оставляла за собой право возобновить военную операцию.

Ранее власти Сирии и боевики в Дераа достигли соглашения, которое подразумевает в том числе возможность "реабилитации" статуса боевиков. Боевики должны сдать оружие, армия установит блокпосты в девяти районах Дераа-Баляд для контроля за ситуацией и поиска вооружений. Все боевики, которые не согласны сложить оружие, обязаны покинуть Дераа, после формирования списков им предоставят автобусы.

На прошлой неделе незаконные вооруженные формирования в Дераа нарушили соглашение, заявив, что не намерены выполнять его условия. Разногласия появились в первую очередь из-за отказа бангрупп сдать тяжелое вооружение, при этом главари боевиков заявили о срыве соглашения после того, как власти предоставили им 40 автобусов для выезда на север Сирии или в Иорданию. До этого сложить оружие и начать урегулировать свой социальный статус успели 293 боевика.

Вновь достичь соглашения удалось в воскресенье при посредничестве российской стороны.