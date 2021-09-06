Турция намерена поощрять прямые иностранные инвестиции в промышленный сектор

Турецкая экономика демонстрирует уверенный рост, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава государства сообщил, что валютные резервы Турции, которые по итогам прошлого года составили 93,3 млрд долларов, по состоянию на 27 августа превысили 118 млрд долларов.

По его словам, правительство ожидает увеличения объема национального дохода до более чем 800 млрд долларов в текущем году и до 1 трлн долларов к заключительному этапу реализуемой в стране Среднесрочной программы развития.

Президент Эрдоган отметил, что власти Турции намерены поощрять инвестиции в основной капитал в сфере высоких технологий и прямые иностранные инвестиции в промышленный сектор страны.