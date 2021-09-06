Талибы взяли под контроль мавзолей отца лидера сопротивления в Панджшере

Движение "Талибан" установило контроль над мавзолеем Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), отца Ахмада Масуда, возглавившего сопротивление талибам в провинции Панджшер.

Об этом сообщило в понедельник иранское агентство Aftab News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, полевые командиры талибов распространили в социальных сетях видеозапись, на которой видно, как члены движения "Талибан" беспрепятственно контролируют площадь, прилегающую к мавзолею, который находится на холме в 8 км от города Базарак - административного центра мятежного региона.