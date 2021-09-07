Почти 90% медицинских учреждений в Афганистане могут прекратить работу

Около 90% из 2 300 медицинских учреждений в Афганистане, поддерживаемых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), могут в ближайшее время прекратить свою работу.

Об этом заявил руководитель подразделения чрезвычайных операций ВОЗ в Восточном Средиземноморье Рик Бреннан в интервью агентству Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы собираемся приостановить работу значительной части [медицинских учреждений]. По некоторым оценкам, к концу недели до 90% прекратят свою деятельность", - заявил Бреннан. Он добавил, что "это будет связано с ростом заболеваемости и смертности [от коронавируса]".

Представитель ВОЗ также предположил, что у западных спонсоров афганских медицинских учреждений есть свои правила, не позволяющие им взаимодействовать с нынешней властью в стране.

Как отмечает агентство, Бреннан выразил надежду на то, что власти Катара в ближайшее время доставят в Кабул до трех самолетов с медицинским грузом. Он уточнил, что последующие поставки будут включать в себя тесты на коронавирус и медицинские материалы для лечения хронических заболеваний.