Стрельба в США, есть погибшие

Полиция столичного города Вашингтон в округе Колумбия сообщила, что три человека погибли в результате стрельбы, произошедшей ранее вечером, еще трое получили ранения.

Как передает Day.Az, столичное управление полиции округа Колумбия сообщило, что стрельба произошла в квартале на северо-западе города около 19:30 по местному времени.

В общей сложности шесть человек получили огнестрельные ранения, они были доставлены в местные больницы. Три человека погибли, еще троим оказали помощь из-за полученных травм, не представляющих угрозу жизни.

Начальник полиции округа Колумбия Роберт Конти сказал, что подозреваемые вышли из автомобиля и открыли стрельбу по толпе людей, причины совершения ими нападения пока не установлены.

По его словам, три погибших, по-видимому, были молодыми взрослыми людьми.

Поскольку подозреваемые все еще находятся на свободе, а розыск продолжается, полиция предлагает до 75 тыс. долларов США любому, кто может предоставить информацию об их местонахождении.