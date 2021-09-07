Сальвадор стал первой страной, признавшей биткойн официальной валютой

В Сальвадоре во вторник, 7 сентября, вступил в силу закон, согласно которому биткойн становится официальным платежным средством - наряду с долларом США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Центральноамериканская республика стала первым государством в мире, предоставившим биткойну такой статус. Жители Сальвадора смогут использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг при помощи специального электронного кошелька Chivo ("Чиво").

В конце августа парламент страны одобрил создание фонда объемом $150 млн для упрощения операций по конвертации электронных денег.

Инициатором внедрения криптовалюты в Сальвадоре выступил президент Найиб Букеле.