https://news.day.az/world/1377027.html Сальвадор стал первой страной, признавшей биткойн официальной валютой
Сальвадор стал первой страной, признавшей биткойн официальной валютой
В Сальвадоре во вторник, 7 сентября, вступил в силу закон, согласно которому биткойн становится официальным платежным средством - наряду с долларом США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Центральноамериканская республика стала первым государством в мире, предоставившим биткойну такой статус. Жители Сальвадора смогут использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг при помощи специального электронного кошелька Chivo ("Чиво").
В конце августа парламент страны одобрил создание фонда объемом $150 млн для упрощения операций по конвертации электронных денег.
Инициатором внедрения криптовалюты в Сальвадоре выступил президент Найиб Букеле.
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