В мире сокращаются объемы производства пшеницы

Согласно данным международной деловой газеты Financial Times, в мире наблюдается тенденция к сокращению объемов производства пшеницы, что неуклонно ведет к повышению цен на зерно, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отмечается в материале Financial Times, посвященной этой теме, минсельхоз США сообщает, что последние несколько лет были одними из самых неурожайных для сельхозпроизводителей в том числе по причине засухи.

Так, согласно отчету ФАО, в результате ухудшения прогнозов по урожаю в нескольких крупных странах-экспортерах мировые цены на пшеницу выросли на 11,1 пункта (8,8%) по сравнению с предыдущим месяцем, превысив на 41,5 пункта (43,5%) уровень соответствующего периода прошлого года

В свою очередь минсельхоз США ожидает, что экспорт пшеницы упадет на 17 процентов в годовом исчислении в сезоне 2021-2022 годов.

В отчете министерства говорится, что у производителей зерна в США был один из худших сезонов из-за низкой рентабельности, а лесные пожары в Австралии повредили посевы пшеницы.