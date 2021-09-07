G20: "вакцинами от коронавируса необходимо обеспечить все страны"

Способствовать вакцинации от коронавируса во всем мире обязались министры здравоохранения стран Группы двадцати. Участники встречи, завершившейся в итальянской столице, подписали в "Римский договор". Главы ведомств согласились принять меры по доставке вакцин в самые уязвимые государства в том числе, с помощью механизма COVAX, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Альберто де Филиппис, Euronews:

"Международное сообщество должно прилагать больше усилий для борьбы с пандемией коронавируса, сосредоточив внимание на поддержке национальных систем здравоохранения и солидарности в вопросе распределения вакцин, что является геополитической необходимостью. Об этом говорилось на пресс-конференции по итогам встречи в Риме министров здравоохранения стран Группы двадцати. Итальянский министр Роберто Сперанца отметил, что вакцины, единственное действенное оружие против COVID-19, должны производиться повсюду, а не только на каких-то определенных территориях. Что касается европейских стран, то они уже экспортировали сотни миллионов доз. Но есть государства, которым по-прежнему не хватает прививок. В течение дня еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес так же упомянула о требовании временно отменить патенты на препараты от коронавируса, что бы расширить глобальное производство вакцин".