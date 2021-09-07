Ангела Меркель рассказала о восстановлении Германии после наводнения

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о сроках, которые уйдут на восстановление пострадавших районов страны от наводнения. Об этом она сообщила на последнем пленарном заседании Бундестага текущего созыва, трансляция доступна в YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам политика, на восстановление после стихийного бедствия могут уйти годы. "Нам понадобится выдержка", - подчеркнула канцлер.

Меркель также отметила, что наводнение вызвано аномальными дождями. По ее мнению, теперь необходимо уделять пристальное внимание глобальным изменениям климата.

В конце августа группа немецких страховых компаний подсчитала, что сумма ущерба от наводнения достигла 8,2 миллиарда долларов. 7,6 миллиарда приходится на жилье, бизнес и бытовое оборудование, а оставшиеся средства - на транспорт. Однако реальный ущерб от стихийного бедствия больше, так как эксперты учитывали только застрахованную собственность.

Власти Германии пообещали выделить на восстановление инфраструктуры около 35 миллиардов долларов. Также немецкое правительство одобрило пакет суммой в 470 миллионов долларов для помощи пострадавшим гражданам.