В Сингапуре за порядком на улице следят роботы-патрульные
В Сингапуре в рамках испытаний появились роботы, которые будут патрулировать центральные людные улицы и наблюдать за общественным порядком. Об этом сообщает Mothership, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что это общий проект нескольких государственных агентств. Стартовала инициатива 5 сентября.
В патрулировании будут участвовать роботы Xavier. Они будут фиксировать нарушения общественного порядка. К примеру, курение в запрещенных для этого местах, неправильную парковку велосипедов или нарушение норм социальной дистанции.
При фиксировании нарушений устройство будет посылать информацию в командный центр и обращаться к нарушителю с сообщением или предупреждением.
Роботы способны ориентироваться в пространстве без сторонней помощи. Они обладают камерами с обзором на 360 градусов и способны объезжать пешеходов и транспорт. Также они обладают искусственным интеллектом.
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