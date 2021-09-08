В Сингапуре за порядком на улице следят роботы-патрульные

В Сингапуре в рамках испытаний появились роботы, которые будут патрулировать центральные людные улицы и наблюдать за общественным порядком. Об этом сообщает Mothership, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что это общий проект нескольких государственных агентств. Стартовала инициатива 5 сентября.

В патрулировании будут участвовать роботы Xavier. Они будут фиксировать нарушения общественного порядка. К примеру, курение в запрещенных для этого местах, неправильную парковку велосипедов или нарушение норм социальной дистанции.

При фиксировании нарушений устройство будет посылать информацию в командный центр и обращаться к нарушителю с сообщением или предупреждением.

Роботы способны ориентироваться в пространстве без сторонней помощи. Они обладают камерами с обзором на 360 градусов и способны объезжать пешеходов и транспорт. Также они обладают искусственным интеллектом.