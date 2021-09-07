В Австрии пандемия коронавируса объявлена завершенной для полностью привитых граждан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, об этом сообщил канцлер Себастьян Курц. Он уточнил, что окончание пандемии не означает исчезновение коронавируса, который, по оценкам, останется в популяции на годы.

Курц с телеэкрана пообещал вакцинированным соотечественникам, что для них новых локдаунов не будет. Одновременно канцлер признал что те, кто решил не делать прививку, должны быть готовы к ограничениям в ежедневной жизни.

Австрийский канцлер - противник обязательной вакцинации. Он обратился к населению на фоне роста числа случаев заражений коронавирусом. Армия заболевших увеличивается с середины августа, однако пиковых показателей ноября 2020 и апреля этого года Австрия пока не достигла.