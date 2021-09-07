В Иране буду вакцинировать иммигрантов

Глава общества Красного Полумесяца Ирана Карим Хеммати во вторник сообщил о вакцинации иностранных иммигрантов, проживающих в Иране в ближайшем будущем. Об этом сообщает Trend со ссылкой на IRNA, передает Day.Az.

"ЮНИСЕФ поставит в Иран вакцины от коронавируса, чтобы мы могли делать прививки иммигрантам", отметил он, добавив, что в страну поставят 1 млн доз вакцины.

Общество Красного Полумесяца до сих пор импортировало 18 партий вакцин в страну. Последняя партия, состоящая из 5 млн доз прибыла в Тегеран в воскресенье.

19 млн 620 тыс. 596 иранцев получили первую дозу вакцины от Covid-19, 9 млн 832 тыс. 848 - вторую дозу. В целом 29 млн 453 тыс. 444 доз вакцины вводили в стране.