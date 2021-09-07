Талибы объявили состав нового правительства Афганистана
Член политического крыла движения "Талибан" мулла Абдул Хак Васик назначен министром разведки Афганистана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник официальный представитель движения Забихулла Муджахид.
"Мулла Абдул Хак Васик назначен главой министерства разведки", - цитирует его телеканал "Ариана ньюс".
Также талибы объявили, что исполняющим обязанности премьера Афганистана станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Заместителем нового главы кабинета министров Афганистана назначили муллу Абдул Гани Барадара.
Министром обороны Афганистана назначен сын основателя "Талибана" Мухаммад Якуб Муджахид. Сын основателя "Сети Хаккани" Сираджуддин Хаккани назначен главой МВД Афганистана.
Министром культуры и информации назначили Забихуллу Муджахида. Мулла Амир Хан Муттаки назначен министром иностранных дел.
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