https://news.day.az/world/1377366.html Во Франции полицейский избил дубинкой женщину, которая вошла в метро без маски - ВИДЕО
Во Франции полицейский избил дубинкой женщину, которая вошла в метро без маски - ВИДЕО
Во Франции полицейский избил дубинкой женщину, которая вошла в метро без маски.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, женщина, которая в знак протеста против вакцинации вошла в метро без маски, столкнулась с полицейским насилием.
Так, полицейский свалил ее с ног, избивая дубинкой.
Представляем вниманию эти кадры:
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