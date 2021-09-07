Во Франции полицейский избил дубинкой женщину, которая вошла в метро без маски.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, женщина, которая в знак протеста против вакцинации вошла в метро без маски, столкнулась с полицейским насилием.

Так, полицейский свалил ее с ног, избивая дубинкой.

Представляем вниманию эти кадры: