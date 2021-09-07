В США назвали условие для признания «Талибана»

Соединенные Штаты не намерены спешить с возможным признанием радикального движения "Талибан" в качестве правительства Афганистана, решение Вашингтона будет зависеть от будущих шагов талибов.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Как вчера заявил наш президент, нет никакой спешки в вопросе признания. Это будет зависеть от того, какие шаги "Талибан" предпримет в будущем. Мир, в том числе Соединенные Штаты, будет следить за этим", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.

По ее словам, Вашингтон не ставит сроков в вопросе возможного признания власти талибов в Афганистане.

"У меня нет для вас сроков, все зависит от того, какое поведение продемонстрируют талибы "на земле", - указала представитель Белого дома.