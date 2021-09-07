Швеция отказывается практически от всех пандемийных ограничений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, начиная с 29 сентября королевство вступает в четвертый из пяти намеченных этапов ослабления ограничений, заявила на пресс-конференции в Стокгольме министр социальных дел Лена Халленгрен.

По плану правительства, четвертый этап смягчения ознаменует снятие ограничений на участие людей в общественных собраниях, а также массовых культурных и спортивных мероприятиях. Также отменяются ограничения на расстояния между людьми в кафе, барах и ресторанах. Министр социальных дел Лена Халленгрен подчеркнула, что новое смягчение стало возможным лишь после того, как 70 процентов взрослых шведов получили по две дозы вакцины, 80 процентов получили первую инъекцию.

Впрочем о полной отмене ограничений в Швеции пока речи не идет, так-как время перехода на окончательный пятый этап отказа от всех ограничений пока не намечено.