В Австралии телеведущую обвинили в расизме после снимка с котом

В Австралии телеканал Chanel 7 начал расследование в отношении 33-летней телеведущей Джорджии Лав из-за ее "расистских публикаций". Как сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, поводом для расследования послужили кадры с кошкой из одного из ресторанов азиатской кухни в Мельбурне.

Ранее телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram кадры с кошкой, которая сидит в окне азиатского ресторана, прикрепив к видео вопрос: "Сотрудник или обед?"

Пользователи Сети завалили девушку гневными комментариями, после чего телеведущая удалила снимок и извинилась перед подписчиками.

"Я хотела, чтобы это была шутка о животном, которое находится в ресторане в обеденное время. Я не имела в виду абсолютно никаких негативных мыслей о типе животного или о самом ресторане, но я вижу, что мой пост был оскорбительным. От всего сердца прошу прощения у всех, кого я травмировала этой шуткой", - заявила австралийская ведущая.