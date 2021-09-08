Экологи обвинили космодром Илона Маска в угрозе дикой природе

Активисты-экологи бьют тревогу по поводу присутствия космодрома SpaceX на юге Техаса, что, как они считают, угрожает окружающему ландшафту и дикой природе. По словам участников кампании против космодрома у городка Бока-Чика, обломки ракет, пролитое топливо, дым и шум от запусков вредят местной флоре и фауне, загрязняют отмели, пляжи, луга и прибрежные дюны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я никогда не думал, что присутствие SpaceX не окажет никакого влияния на это место, но я полагал, что правительственные агентства предпримут больше усилий, чтобы этого не произошло", - заявил Дэвид Ньюстед, возглавляющий некоммерческую организацию Coastal Bend Bays and Estuaries.

Илон Маск создал компанию SpaceX в 2002 году, а о строительстве частного космодрома он заговорил в 2011 году. Его выбор пал на Бока-Чика, на границе с Мексикой, благодаря малонаселенности этих мест и удачному расположению вблизи экватора, откуда проще запускать космические корабли. Официальные лица Техаса весьма позитивно отнеслись к приходу SpaceX на эту землю. В 2013 году законодатели штата приняли закон, который давал SpaceX право закрывать пляж Бока-Чика во время испытаний и запусков. Они также разрешили на ограниченное время перекрывать единственную дорогу, соседствующую с площадкой SpaceX. В 2014 году Федеральное управление гражданской авиации опубликовало заявление, в котором было сказано, что предложение SpaceX для региона "не окажет значительного воздействия на окружающую среду". "У нас много земли, вокруг которой никого нет, поэтому, если что взорвется, это круто", - сказал Маск на пресс-конференции в 2018 году.

Джим Блэкберн, профессор экологического права из Университета Райса (штат Техас), утверждает, что жалобы на недостаточное соблюдение экологических норм являются обычной практикой: "Многие люди думают, что благодаря строгим законам окружающая среда защищена, но это не так. Люди, работающие в этих агентствах, зачастую действуют из лучших побуждений, но если есть политическая воля, позволяющая реализовать какой-нибудь масштабный проект вроде SpaceX, то они отступают".

Теперь экологи считают, что космический проект Илона Маска повредил "одному из самых уникальных мест на Земле" и продолжает наносить ощутимый вред дикой природе. В этом регионе можно увидеть лежащие обломки ракет, дорогу сотрудники Маска перекрывают слишком часто, а несколько взрывов и неудачных стартов привели к тому, что вокруг объекта полно сгоревшего металла. В этих местах обитают находящиеся под угрозой исчезновения дикие кошки - оцелоты; 200 видов птиц питаются на берегах Бока-Чика; морские черепахи Кемпа Ридли откладывают яйца на пляжах, которые перекрывают сотрудники SpaceX, тем самым мешая экологам изучать этих черепах.