Майнинг биткоинов стал энергозатратнее целой Финляндии

Мировой расход электроэнергии на майнинг биткоинов стал больше годового потребления электроэнергии во всей Финляндии, где проживает 5,5 миллиона человек, и примерно сравнялся с потреблением целого Вашингтона. При этом гигант Google оказался в семь раз менее энергозатратным. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ежегодно майнинг биткоинов потребляет около 91 тераватт-часа электроэнергии, что составляет примерно 0,5 процента всей потребляемой электроэнергии в мире. Еще пять лет назад биткоин был в 10 раз менее энергозатратным. Учитывая рост популярности криптовалюты и резкое повышение цен на биткоины, ожидается, что потребление электроэнергии на майнинг продолжит расти.

Майнинг биткоинов превратился в отдельную отрасль с высокой конкуренцией. На него требуются специализированные машины, серверы и центры обработки данных с современными системами охлаждения. Сам процесс майнинга стал более сложным. Еще в 2011 году, когда майнеров было не так много, один настольный компьютер с легкостью мог добывать биткоины. Теперь на такой майнинг уйдет примерно 13 лет.

Воздействие майнинга на окружающую среду все чаще становится частью мировой экологической повестки. Bank Of America провел исследование, выяснив, что при майнинге и операциях с биткоинами ежегодно выбрасывается в атмосферу 60 миллионов тонн углекислого газа - столько же, сколько выделяет вся Греция. Особое внимание к негативному влиянию майнинга биткоинов на окружающую среду привлек Илон Маск, когда приостановил продажу электрокаров Tesla за данную криптовалюту. Предприниматель заявил, что биткоин потребляет слишком много грязной энергии от угольных электростанций. Позже Tesla допустила возобновление продаж за биткоины, но при условии, что минимум 50 процентов майнинга будет базироваться на зеленой энергетике.