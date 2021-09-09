В США предложили наладить отношения с Россией при помощи мамонта

В США предложили неожиданный способ для нормализации отношений и налаживания сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами. Как отмечает Foreign Policy, на фоне мрачных дипломатических перспектив надежду на потепление подает шерстистый мамонт, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание сообщило, что генетик Джордж Черч (George Church) из Гарвардской медицинской школы предложил уникальную методику, благодаря которой в ближайшие два десятилетия ему удастся вывести животных, которые будут практически неотличимы от шерстистого мамонта ледникового периода.

Этот проект создает возможности для двустороннего сотрудничества в области изменений климата и Арктики. Эта проблематика выходит за рамки национальных границ и оказывает воздействие и на США, и на Россию, поэтому требуется межгосударственное решение проблем, какой бы напряженной ни была политика. Foreign Policy напомнило, что даже в эпоху холодной войны наука давала противникам благодатную почву для взаимодействия.

"Если проект возрождения шерстистого мамонта завершится успешно, он сможет изменить саму атмосферу в Арктике, превратив ее в регион сотрудничества, а не тотального соперничества", - заключило издание.