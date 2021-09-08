Взрыв в жилом доме в России, под завалами остались люди - ВИДЕО
В результате взрыва бытового газа в подмосковном Ногинске пострадали пять квартир. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
В 06:55 по московскому времени (07:55 по Баку) в многоквартирном доме на улице 28 июня произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате обрушилась часть внешней стены и перекрытия. "Загорания нет", - заявили в МЧС.
При этом другой собеседник агентства сообщил, что обрушились четыре этажа - с первого по четвертый. "Минимум шесть квартир повреждены. Спасатели начали разбор завалов", - заявил он.
Всего в доме девять этажей. В результате взрыва в здании также выбило окна.
На место направлены экстренные службы. Спасатели начали поиски людей под завалами. По предварительным данным, три человека, в том числе двое детей, спасены.
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