Взрыв в жилом доме в России, под завалами остались люди

В результате взрыва бытового газа в подмосковном Ногинске пострадали пять квартир. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

В 06:55 по московскому времени (07:55 по Баку) в многоквартирном доме на улице 28 июня произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате обрушилась часть внешней стены и перекрытия. "Загорания нет", - заявили в МЧС.

При этом другой собеседник агентства сообщил, что обрушились четыре этажа - с первого по четвертый. "Минимум шесть квартир повреждены. Спасатели начали разбор завалов", - заявил он.

Всего в доме девять этажей. В результате взрыва в здании также выбило окна.

На место направлены экстренные службы. Спасатели начали поиски людей под завалами. По предварительным данным, три человека, в том числе двое детей, спасены.