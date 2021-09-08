Словакия, Чехия и Австрия решили делать прививки третьей дозой вакцины

Власти Словакии, Чехии и Австрии намерены разрешить жителям этих стран, прошедшим полный курс иммунизации от коронавируса, получить третью дозу вакцины. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает телеканал RTVS, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Уточняется, что вакцину от COVID-19 будут вводить желающим не раньше чем через восемь месяцев после завершения основного курса вакцинации.