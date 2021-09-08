Словакия, Чехия и Австрия решили делать прививки третьей дозой вакцины
Власти Словакии, Чехии и Австрии намерены разрешить жителям этих стран, прошедшим полный курс иммунизации от коронавируса, получить третью дозу вакцины. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает телеканал RTVS, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Уточняется, что вакцину от COVID-19 будут вводить желающим не раньше чем через восемь месяцев после завершения основного курса вакцинации.
Власти стран считают, что первыми бустерную дозу должны будут получить в первую очередь граждане, входящие в группы риска. К ним относятся люди старше 60 лет и те, у кого есть хронические заболевания.
Как отмечено в сообщении, Братислава, Прага и Вена не будут дожидаться поступления на этот счет рекомендаций от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).
Известно, что в Чехии третий укол вакциной можно будет получить с 20 сентября.
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