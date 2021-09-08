В Париже начинаются слушания по делу о терактах 2015 года

В Париже открывается судебный процесс по делу о серии терактов, совершенных во французской столице 13 ноября 2015 года. Жертвами нападения тогда стали 130 человек. Более 400 получили ранения. В слушаниях, которые будут освещать десятки журналистов, примут участие около 1800 гражданских лиц и свыше 300 адвокатов и юристов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по делу проходят двадцать человек. Перед судом предстанут одиннадцать содержащихся под стражей. В их числе Салах Абдеслам, сыгравший, по данным следствия, ключевую роль в подготовке терактов. Мужчина был задержан в марте 2016 года в Бельгии и экстрадирован во Францию.

Еще один обвиняемый - Мохамед Абрини, занимавшийся перевозкой террористов, доставкой оружия и финансированием нападений. В поле зрения полиции Абрини попал после того, как был замечен на видеозаписи с камеры видеонаблюдения на автозаправке к северу от Парижа.

Трое обвиняемых находятся на свободе под наблюдением полиции. Еще шесть мужчин, имеющих отношение к терактам в Париже, разыскиваются. Однако предполагается, что многие из них были убиты в Сирии или Ираке.

Дело о терактах насчитывает более миллиона страниц, которые собраны в пятьсот томов - что неудивительно, учитывая число погибших и пострадавших во время нападений. На процессе выступит множество свидетелей, включая тех, кто пережил теракт. На слушания придут сотрудники сил безопасности, представители юстиции и политики. Среди них - экс-президент Франции Франсуа Олланд, бывший глава МВД Бернар Казнев и Франсуа Молен - экс-прокурор Парижского трибунала, ныне прокурор Кассационного суда.