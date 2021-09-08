Пожар охватил тюрьму в Индонезии, погибли 40 человек

Крупный пожар произошел в тюрьме, расположенной в Индонезии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, разбушевавшееся пламя унесло жизни по меньшей мере 40 человек.

О жертвах в результате пожара рассказал чиновник в пенитенциарном управлении.

По предварительным данным, пострадавшие при пожаре в городе Тангеранг были госпитализированы, однако их число не уточняется.