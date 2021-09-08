https://news.day.az/world/1377544.html Пожар охватил тюрьму в Индонезии, погибли 40 человек - ВИДЕО
Пожар охватил тюрьму в Индонезии, погибли 40 человек - ВИДЕО
Крупный пожар произошел в тюрьме, расположенной в Индонезии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, разбушевавшееся пламя унесло жизни по меньшей мере 40 человек.
О жертвах в результате пожара рассказал чиновник в пенитенциарном управлении.
По предварительным данным, пострадавшие при пожаре в городе Тангеранг были госпитализированы, однако их число не уточняется.
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