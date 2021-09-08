В Мексике из-за наводнения пострадали более 30 тысяч человек

В штате Идальго, в Мексике, в результате наводнения, вызванного сильными дождями, в местной больнице погибли 17 человек. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Здания остались без электричества после того, как река вышла из берегов. Некоторые из пациентов болели COVID-19 и находились на кислородной терапии. Спасатели успели эвакуировать из больницы 40 человек.

Мексиканские власти подключили армию к ликвидации последствий стихийного бедствия. От наводнения пострадали более 30 тысяч человек.