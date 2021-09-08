17 человек погибли в затопленной больнице в Мексике

17 человек погибли в затопленной больнице в штате Идальго в центральной части Мексики.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщил на своей странице в Twitter глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Я глубоко опечален гибелью 17 пациентов в больнице из-за выхода из берегов реки Тула в штате Идальго", - написал он.

Президент также призвал жителей потенциально уязвимых перед наводнениями районов перебираться в убежища как можно скорее.

В городе Тула в Идальго порядка 2 тысяч домов оказались в зоне подтопления. На месте происшествия работают спасатели.

Также в результате наводнений в городе Экатепек погибли два человека.