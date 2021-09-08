https://news.day.az/world/1377546.html 17 человек погибли в затопленной больнице в Мексике - ВИДЕО
17 человек погибли в затопленной больнице в Мексике - ВИДЕО
17 человек погибли в затопленной больнице в штате Идальго в центральной части Мексики.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщил на своей странице в Twitter глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"Я глубоко опечален гибелью 17 пациентов в больнице из-за выхода из берегов реки Тула в штате Идальго", - написал он.
Президент также призвал жителей потенциально уязвимых перед наводнениями районов перебираться в убежища как можно скорее.
В городе Тула в Идальго порядка 2 тысяч домов оказались в зоне подтопления. На месте происшествия работают спасатели.
Также в результате наводнений в городе Экатепек погибли два человека.
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