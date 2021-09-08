В панике разбегались по подвалам: чем завершился новый митинг в Кабуле - ВИДЕО
Массовая акция протеста прошла сегодня в столице Афганистана: в Кабуле местные жители устроили демонстрацию, которая в итоге закончилась тем, что боевики движения "Талибан" разогнали толпу демонстрантов под звуки автоматных очередей. Участники митинга в это время пытались укрыться от усмиряющих толпу недовольных в ближайших подвалах.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, подробности произошедшего рассказал специальный корреспондент "Известий" Забаир Шакури.
"Были задержаны многие журналисты. В толпе началась паника, многие укрывались в подвалах близлежащих зданий", - сказал корреспондент, уточнив, что талибы открыли стрельбу в воздух.
В результате инцидента никто не пострадал.
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