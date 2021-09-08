Иран в четыре раза увеличил запасы обогащенного урана

Иран увеличил запасы обогащенного до 60% урана примерно в четыре раза - с 2,4 кг до 10 кг - за последние три месяца. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на межквартальный отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Ирану, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что Иран увеличил запас обогащенного до 20% урана с 63 до 84 кг. При этом запасы обогащенного урана с чистотой менее 5% упали с 3 141 кг до 2 278 кг, однако причина заключается в том, что большое количество 2-процентного урана было обогащено до чистоты в 5%.

Как говорится в докладе, иранские запасы включают приблизительно 10 кг урана, обогащенного до чистоты 60%.

По информации МАГАТЭ, Иран все еще не предоставил агентству доступ к оборудованию для мониторинга.