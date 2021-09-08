В России за сутки выявили более 18 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 024, до 7 065 904. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост составил 0,26%.

Число вылечившихся возросло за сутки на 18 262. Всего уже выздоровели 6 320 512 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до 89,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов за сутки возросло на 797 против 795 днем ранее, до 189 582. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,68%, следует из данных штаба.