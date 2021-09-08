Япония направит в Катар представителя правительства для осуществления контактов с талибами

Япония направляет в столицу Катара официального представителя правительства для осуществления контактов с политическим офисом движения "Талибан". Об этом в среду заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Для осуществления практических контактов с талибами Япония направляет в столицу Катара, Доху, официального представителя правительства Цукасу Уэмуру. Он будет осуществлять контакты с политическим офисом "Талибана", а также представителями других заинтересованных стран, включая G7", - сказал он. Уэмура до этого был послом Японии в Саудовской Аравии.

По словам Като, Япония внимательно следит за действиями талибов в Афганистане и рассчитывает на то, что оставшиеся в Афганистане японцы, а также местные жители, которые работали в японских организациях, смогут покинуть страну в случае необходимости. Посольство Японии в Кабуле прекратило свою работу 15 августа, все японские сотрудники дипломатического представительства были эвакуированы в Дубай. После этого дипломаты были направлены в Катар для ведения работы на афганском направлении.