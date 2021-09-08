https://news.day.az/world/1377615.html Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений
Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске. Об этом сообщили в среду в министерстве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По информации ведомства, Зиничев погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека.
Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций.
Зиничев занимал должность главы МЧС с 18 мая 2018 года.
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