Взрыв произошел на оружейном заводе Mesko в польском городе Скаржиско-Каменная. Об этом сообщил телеканал Polsat, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала погибла одна женщина, ей был 41 год. Причины взрыва устанавливаются. По информации радиостанции RMF FM, сдетонировали взрывчатые вещества, которые сотрудница завода запаковывала для отправки.

Mesko производит боеприпасы и ракеты для армии Польши, а также экспортирует продукцию в Северную и Южную Америку, Скандинавию, Азию и Африку. На заводе производятся зенитно-ракетные комплексы Grom и Piorun.