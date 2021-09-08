Бывшего главу полиции Боливии обвинили в геноциде

Бывший глава полиции Боливии Родольфо Монтеро был задержан по обвинению в геноциде. Об этом сообщает Pagina Siete, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нынешний глава МВД Карлос дель Кастильо рассказал, что Монтеро обвиняют по делу о массовом убийстве в Сенкате в 2019 году. Обвинения предъявлены по трем пунктам - в геноциде, убийствах и нанесении вреда здоровью серьезной и легкой степени. Подозреваемого задержали в здании прокуратуры, куда он приехал давать показания.

В августе генеральная прокуратура Боливии также выдвинула обвинение в геноциде в отношении бывшей исполняющей обязанности президента Жанин Аньес.

Политический кризис в Боливии разразился в ноябре 2019 года, когда бывший президент Эво Моралес ушел в отставку на фоне протестов из-за фальсификаций на выборах. При этом он считал случившееся госпереворотом, после чего уже его сторонники вышли на улицу с требованием отставки Аньес. Всего в те дни погибло 38 человек, не меньше 10 из них - в Сенкате.