Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Day.Az.

"Президент Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева, президента и Зиничева связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата", - сказал представитель Кремля.

"Президент направил телеграмму соболезнований родным и близким Зиничева", - сообщил Песков.

В среду в МЧС сообщили, что руководитель ведомства Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске при исполнении служебного долга. Зиничеву было 55 лет.