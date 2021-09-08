https://news.day.az/world/1377645.html Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС
Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Day.Az.
"Президент Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева, президента и Зиничева связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата", - сказал представитель Кремля.
"Президент направил телеграмму соболезнований родным и близким Зиничева", - сообщил Песков.
В среду в МЧС сообщили, что руководитель ведомства Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске при исполнении служебного долга. Зиничеву было 55 лет.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре