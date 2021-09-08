Тело второго погибшего извлекли из-под завалов после взрыва газа в доме в России

Спасатели извлекли из-под завалов тело второго погибшего в результате взрыва бытового газа в квартире девятиэтажного жилого дома в подмосковном Ногинске, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Извлекли тело погибшей женщины, ее достали из-под завалов на втором этаже и спустили вниз на носилках, обвязав тросом. Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины.

В поисково-спасательной операции участвуют свыше 170 человек, используется более 40 единиц техники. Завалы обследуют восемь кинологических расчетов.