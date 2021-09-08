https://news.day.az/world/1377653.html Тело второго погибшего извлекли из-под завалов после взрыва газа в доме в России
Тело второго погибшего извлекли из-под завалов после взрыва газа в доме в России
Спасатели извлекли из-под завалов тело второго погибшего в результате взрыва бытового газа в квартире девятиэтажного жилого дома в подмосковном Ногинске, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Извлекли тело погибшей женщины, ее достали из-под завалов на втором этаже и спустили вниз на носилках, обвязав тросом. Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины.
В поисково-спасательной операции участвуют свыше 170 человек, используется более 40 единиц техники. Завалы обследуют восемь кинологических расчетов.
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