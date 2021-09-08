Цены на алюминий подобрались к историческим максимумам

Мировая цена алюминия продолжает расти после новостей о госперевороте в Гвинее, которая обеспечивает 20% мировых поставок бокситов. На торгах в среду цена поднялась до $2 781 за тонну на LME, свидетельствуют данные биржи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, при этом алюминий еще не побил исторический рекорд, достигнутый в феврале 2008 года, когда цена составляла $3 070 за тонну. В понедельник стоимость алюминия достигла максимума за 10 лет.

В конце прошлой недели лидер гвинейских мятежников Мамади Думбуя по национальному телевидению объявил о задержании президента страны Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции.

По словам аналитика "Финама" Алексея Калачева, цены на алюминий растут больше вследствие спекулятивных настроений, чем реальных опасений перебоев с поставками. Бизнесу "Русала", который получает из Гвинеи до 50% всех бокситов, также ничего не угрожает, уверен он. "Если бы что-то угрожало, акции "Русала" падали бы, а не росли", - сказал он. Сегодня бумаги "Русала" на Гонконгской бирже растут на 4,4%, до 6,87 гонконгского доллара.