Врио президента Афганистана Амрулла Салех остался в Панджшере

Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех временно исполняет обязанности главы государства и по-прежнему находится в провинции Панджшер.

Об этом заявил в среду на пресс-конференции афганский посол в Душанбе Мохаммад Захир Акбар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Амрулла Салех временно исполняет обязанности президента Афганистана и находится в Панджшере", - сказал он. По словам дипломата, согласно конституции, после того как президент по каким-либо причинам покидает свой пост, власть переходит к его заместителю.